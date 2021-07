Plainfaing Plainfaing Plainfaing, Vosges INSPIRATIONS NAVETTE DES CRETES Plainfaing Plainfaing Catégories d’évènement: Plainfaing

Plainfaing Vosges Plainfaing 7 EUR Du 17 juillet au 15 août, la Navette des Crêtes reprend du service ! Aux départs de Saint-Dié-des-Vosges, Saulcy-sur-Meurthe, Saint-Léonard, Anould, Fraize, Plainfaing et Le Valtin, prenez de la hauteur sur les sites emblématiques du Massif Vosgien !

L’aventure démarre devant votre porte: en famille ou entre amis, à pied ou à vélo, laissez-vous inspirer par les propositions des Offices de Tourisme : déguster une tarte aux myrtilles devant un magnifique panorama, arpenter les sentiers de randonnée et peut être croiser les chamois !

Depuis Plainfaing, découvrez l’incontournable cascade du Rudlin, au départ de la Confiserie des Hautes-Vosges (12 km – niveau sportif).

Nos partenaires vous proposent également des avantages dans leurs établissements : demandez le programme ! (la Table Gourmande, les Auvernelles, l’Auberge des Grands Prés, Bergerie de Straiture, Piste de Zim, Musée Trainland, Musée Pierre Noël, Musée du Cirque, Scierie du Lançoir) tourisme@ca-saintdie.fr +33 3 29 42 22 22 https://www.parc-ballons-vosges.fr/wp-content/uploads/2021/05/A4-HORAIRES-7-Saint-Die.pdf PNRBV dernière mise à jour : 2021-07-08 par OT SAINT DIE DES VOSGES

