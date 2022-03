Inspirations francophones : le numérique au service des jeunes Pavillon du développement durable – Auditorium Terra

Pavillon du développement durable – Auditorium Terra, le mardi 15 mars à 15:00

Dans le cadre de la célébration officielle de la Journée internationale de la Francophonie 2022 à Dubaï Expo, l’OIF organise une série de 4 conférences en format « Ted Talks » du 15 au 19 mars 2022 pour valoriser les innovations et les jeunes talents de la Francophonie de l’avenir. Ce premier rendez-vous porte sur la thématique : “Le numérique, un levier d’action puissant au service des jeunes”. **Participants** – Ben-Manson Toussaint (Haïti) – Chercheur et entrepreneur en intelligence artificielle, co-fondateur de la plateforme de traduction spécialisée « Seekncheck ». « _Tout commence à l’âge de 10 ans lorsque mon père rapporte à la maison…un énorme ordinateur. Un vrai coup de foudre qui orientera toute ma carrière_ » – Matina Razafimahefa (Madagascar) – Co-fondatrice de « Sayna », première école du digital à Madagascar « _J’ai lancé Sayna parce que je voulais changer le monde dans le domaine de l’éducation et permettre à des jeunes malgaches de sortir de la précarité_ » Une conférence au format “TEDx” pour valoriser les innovations et les jeunes talents de la Francophonie de l’avenir. Pavillon du développement durable – Auditorium Terra Dubai منطقة إكسبو 2020

