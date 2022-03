Inspirations francophones : l’Afrique, espace d’opportunité et de créativité Pavillon du développement durable – Auditorium Terra, 16 mars 2022, .

Pavillon du développement durable – Auditorium Terra, le mercredi 16 mars à 15:00

Dans le cadre de la célébration officielle de la Jounrée internationale de la Francophonie 2022 à Dubaï Expo, l’OIF organise une série de 4 conférences en format « Ted Talks » du 15 au 19 mars 2022 pour valoriser les innovations et les jeunes talents de la Francophonie de l’avenir. Ce deuxième rendez-vous porte sur la thématique : “le continent africain, un espace d’opportunité et de créativité”. **Participants** **-** Aziz Kountche (Niger) – Concepteur et fabricant de drones 100% nigériens. « _Je voudrais transmettre aux jeunes nigériens toutes mes expériences pour leur faciliter l’accès à la technologie et répondre ensemble, aux grands défis contemporains_ » – Astria Fataki (France-RDC) – entrepreneure sociale. Fondatrice d’Energy Generation et de la Business & Energy School dont l’objectif est de former les jeunes à devenir entrepreneurs dans le secteur de l’énergie. « _Pour moi il n’y rien de plus satisfaisant que de me dire qu’à travers mes activité d’éducation et de formation je vais aider des jeunes à prendre en charge leur avenir et l’avenir du continent africain_ »

Une conférence au format “TEDx” pour valoriser les innovations et les jeunes talents de la Francophonie de l’avenir.

Pavillon du développement durable – Auditorium Terra Dubai منطقة إكسبو 2020



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T15:00:00 2022-03-16T16:00:00