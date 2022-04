Inspirations : expérience danse au MARQ Musée d’art Roger-Quilliot [MARQ] Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Inspirations : expérience danse au MARQ La Compagnie Jaïs vous propose de découvrir une performance dansée au sein des collections du MARQ. Une mise en abîme des femmes sera le fil rouge de cette soirée, il s’agira de mettre en avant les femmes artistes, d’évoquer la condition des femmes, leur représentation dans l’art, leur relation avec les hommes. La femme ici est aussi un homme, et inversement, il s’agit aussi d’aller au delà des stéréotypes de genre. Ce projet sera interprété par 15 étudiants du Service Université Culture de l’Université Clermont Auvergne, 3 danseuses de la Compagnie, et la participation de Catherine Guillot, guide conférencière qui travaillent ensemble depuis janvier sous la direction artistique de Sylvia Delsuc à l’aboutissement de cette mise en valeur corporelle du MARQ.

