Portes ouvertes et démonstration Inspiration d’Occitanie, 1 avril 2023, Narbonne. Portes ouvertes et démonstration 1 et 2 avril Inspiration d’Occitanie Notre associaion est un regroupement d’artisans d’art.

Nous vous proposons tout au long des journées européennes des métiers d’art la découverte de nos métiers au travers de démonstrations de poterie, maroquinerie, menuiserie et de soufflage à la canne. Nous vous expliquons égalament technique et savoir faire. Comment nos passions sont devenues nos métiers.

Ouvert à tous, des ateliers seront proposés.

Fabrication d’un porte clef

Modelage d’un personnage

Montage d’une paire de boucle d’oreille

Nous vous accueillons dans le cadre chaleureux de notre boutique 3 rue de la parerie à Narbonne.

Tarif: 10€ par personne Inspiration d'Occitanie 3 rue de la parerie, 11100 Narbonne

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00

2023-04-02T10:30:00+02:00 – 2023-04-02T12:00:00+02:00

