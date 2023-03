Claire Chaouat Céramique Inspiration d’Occitanie Narbonne Catégories d’Évènement: Aude

Claire Chaouat Céramique 1 et 2 avril Inspiration d'Occitanie Découverte de métiers d'art

Notre association regroupe 6 artisans d’art. Nous serons très heureux de vous faire découvrir noslmétiers à travers de nos créations. Passionnés, nous serons présents pour vous présenter et parler de tous les processus de création, que ce soit pour la favricatoin d’un bol, d’une perle en verre soufflé, ou de la conception d’un sac.

Bois, verre, métal, céramique, cuir, tissus sont au programme de ces journées européennes des métiers d’art.

Nous vous présenterons également nos programmes de stages découvertes au sein de notre lieu. Inspiration d'Occitanie 3 rue de la parerie, 11100 Narbonne

