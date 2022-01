Inspiration couture Van Cleef & Arpels. Galerie du Patrimoine Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rendez-vous très apprécié des amateurs de joaillerie, les expositions à thème organisées par la maison Van Cleef & Arpels reviennent sur le devant de la scène en ce début d’année. Après le bestiaire ou encore l’humour, c’est la rencontre entre la haute couture et le savoir-faire de la Place Vendôme qui est à l’honneur jusqu’au 15 avril dans la Galerie du patrimoine maison. Un accord parfait remontant à la naissance même de la marque, entre devant de corsage en rubans, mailles solaires ultra-souples ou minaudières précieuses très prisées par les clientes en vue de l’époque, de la duchesse de Windsor à Marlene Dietrich. Site web : [https://madame.lefigaro.fr/bijoux-et-montres/exposition-bijoux-couture-boutique-van-cleef-arpels-place-vendome-130122-210255](https://madame.lefigaro.fr/bijoux-et-montres/exposition-bijoux-couture-boutique-van-cleef-arpels-place-vendome-130122-210255)

