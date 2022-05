INSPECTEUR TOUTOU

2022-06-18 – 2022-06-18 La bonne fée Rutabaga et le Génie du miroir interviennent à la fin pour rattraper toutes ses bévues. Inspecteur Toutou est une sorte de féerie policière qui montre un brave chien policier dans l’exercice de ses fonctions, sollicité, requis et bien souvent dupé par plusieurs personnages bien connus du conte populaire.

Groupe 8-11 ans

Entrée libre sans réservation.

