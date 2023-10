Congrès de Rééducation des Etudiants de l’ILFOMER – Limoges INSPE – Université de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Congrès de Rééducation des Etudiants de l’ILFOMER – Limoges INSPE – Université de Limoges Limoges, 12 octobre 2023, Limoges. Congrès de Rééducation des Etudiants de l’ILFOMER – Limoges 12 et 13 octobre INSPE – Université de Limoges Evènement payant, sur inscription. 6ième édition du CREIL : Le congrès aura lieu le jeudi 12 et le vendredi 13 octobre 2023 à l’INSPE. Pendant ces deux jours, nous vous proposerons des interventions aux sujets variés, présentées par des intervenants experts de leur domaine qui ont à cœur de partager leurs connaissances en kinésithérapie. INSPE – Université de Limoges 209 Boulevard Vanteaux 87036 Limoges Limoges 87170 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/bureau-rassemblant-les-etudiants-en-kinesitherapie-de-l-ilfomer-et-de-l-apsah-de-limoges-brakial/evenements/test-creil-2023?_gl=1*1djtzg3*_ga*MTQ5NzQ4MTI0OS4xNjk1MTMwMTA0*_ga_TKC826G3G2*MTY5NjUwOTEyMy4yOS4wLjE2OTY1MDkxMjMuNjAuMC4w&_ga=2.116974342.1065342696.1696233955-1497481249.1695130104&fbclid=IwAR2kQ_VcjLmx7zKixTlIhh05kO9aFPUfcROk2Ine090bWi4j6TUuwk1L4NQ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T09:00:00+02:00 – 2023-10-12T17:30:00+02:00

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:30:00+02:00 université unilim limoges kinésithérapie étudiants staps santé rééducation congrès ilfomer réadaptation conférence paramédical recherche sciences Association CREIL Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu INSPE - Université de Limoges Adresse 209 Boulevard Vanteaux 87036 Limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville INSPE - Université de Limoges Limoges latitude longitude 45.823015;1.226706

INSPE - Université de Limoges Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/