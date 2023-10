Cet évènement est passé Conférence – La présidence de l’Espagne au conseil de l’UE INSPÉ Poitiers Catégories d’Évènement: Poitiers

Vienne Conférence – La présidence de l’Espagne au conseil de l’UE INSPÉ Poitiers, 10 octobre 2023, Poitiers. Conférence – La présidence de l’Espagne au conseil de l’UE Mardi 10 octobre, 14h30 INSPÉ Gratuit, sans inscription Dans le cadre des « Mardis de l’Europe », en lien avec l’Université Inter-âges de Poitiers, EUROPE DIRECT Poitiers Vienne / Deux-Sèvres organise une conférence pour revenir sur cette présidence. Animée par M. Jean-Pierre Clément, professeur à l’université Paris-Sorbonne, cette conférence abordera les objectifs de l’Espagne durant sa présidence, et notamment sa volonté de renforcer les relations entre l’UE et l’Amérique latine. Tu auras la possibilité de poser toutes tes questions à l’issue de la conférence. INSPÉ 5 rue Shirin Ebadi, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T14:30:00+02:00 – 2023-10-10T16:00:00+02:00

2023-10-10T14:30:00+02:00 – 2023-10-10T16:00:00+02:00 conférence présidence espagnole Photographe : Dati Bendo – European Union, 2023 – EC Audiovisual service Détails Catégories d’Évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu INSPÉ Adresse 5 rue Shirin Ebadi, 86000 Poitiers Ville Poitiers Departement Vienne Lieu Ville INSPÉ Poitiers latitude longitude 46.566787;0.385918

INSPÉ Poitiers Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poitiers/