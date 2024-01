S’approprier l’éducation à la sexualité INSPÉ Lille HdF – site de formation de Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq, 17 janvier 2024, Villeneuve-d'Ascq.

S’approprier l’éducation à la sexualité 17 – 31 janvier INSPÉ Lille HdF – site de formation de Villeneuve d’Ascq Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-17T09:30:00+01:00 – 2024-01-17T16:00:00+01:00

Fin : 2024-01-31T12:30:00+01:00 – 2024-01-31T13:30:00+01:00

L’INSPÉ Lille HdF lance en 2024 la troisième édition de Pollen, sa quinzaine culture et recherche.

Pollen offre un éclairage transversal sur une thématique éducative d’actualité, au coeur de la formation des enseignants et conseillers principaux d’éducation.

Partenaires associatifs, acteurs culturels, chercheurs, acteurs éducatifs au sens large viennent nourrir une programmation plurielle (ateliers, conférences, exposition) et adaptée aux problématiques que rencontrent ou rencontreront les professionnels de l’éducation.

Le programme complet de l’événement est disponible sur le site internet de l’INSPÉ Lille HdF.

Pour accéder au formulaire d’inscription aux conférences du 17 janvier : ici.

Pour accéder au formulaire d’inscription aux ateliers du 17 janvie : ici.

INSPÉ Lille HdF – site de formation de Villeneuve d’Ascq 365 bis rue Jules Guesde , 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.inspe-lille-hdf.fr/actualites/detail-actualite/sapproprier-leducation-a-la-sexualite »}] [{« link »: « https://www.inspe-lille-hdf.fr/actualites/detail-actualite/sapproprier-leducation-a-la-sexualite »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Lu2019INSPu00c9 de lu2019acadu00e9mie de Lille u2013 Hauts-de-France propose, pour la saison 2023-2024, un nouveau cycle de confu00e9rences. », « type »: « rich », « title »: « Recherche en u00c9ducation – le cycle de confu00e9rences de l’INSPu00c9 Lille HdF », « thumbnail_url »: « https://img.evbuc.com/https%3A%2F%2Fcdn.evbuc.com%2Fimages%2F557121259%2F176644986469%2F1%2Foriginal.20230718-093207?w=1000&auto=format%2Ccompress&q=75&sharp=10&rect=300%2C0%2C1162%2C581&s=01561a9160eb1fb463a3f31846c9226b », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-recherche-en-education-le-cycle-de-conferences-de-linspe-lille-hdf-679993608187 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 500, « thumbnail_width »: 1000, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Eventbrite »}, « link »: « https://inspelillehdf_cycledeconferences_23_24.eventbrite.fr/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Ateliers proposu00e9s dans le cadre de la journu00e9e de lancement de Pollen 2024 : « S’approprier l’u00e9ducation u00e0 la sexualitu00e9″ », « type »: « rich », « title »: « Pollen 2024 – Ateliers du 17 janvier », « thumbnail_url »: « https://img.evbuc.com/https%3A%2F%2Fcdn.evbuc.com%2Fimages%2F657272919%2F176644986469%2F1%2Foriginal.20231212-123015?w=1000&auto=format%2Ccompress&q=75&sharp=10&rect=0%2C0%2C18000%2C9000&s=31c3284a518d3491b23472ecad679e6e », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-pollen-2024-ateliers-du-17-janvier-769003107997 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 500, « thumbnail_width »: 1000, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Eventbrite »}, « link »: « https://www.eventbrite.fr/e/769003107997?aff=oddtdtcreator »}]

éducation formation

INSPÉ Lille HdF – Service Communication