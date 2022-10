Si Léonard de Vinci est un artiste hors du commun, les machines qu’il a imaginées ne sont pas fonctionnelles. Si on considère qu’une découverte fondamentale est une explication du fonctionnement du monde qui nous entoure, qu’une invention technique est un dispositif qui fonctionne et qu’une innovation technologique est une invention qui a trouvé son utilité (ou son marché), les machines décrites par Léonard de Vinci dans ces fameux Codex ne rentrent dans aucune de ces catégories. On examinera pourquoi il en est ainsi mais aussi on se posera la question de savoir ce qui a rendu ses dessins si célèbres.

Didier Roux

Didier Roux est né en 1955, ancien élève de l’ENS de Saint-Cloud, membre du CNRS de 1980 à 2005. Il est Lauréat de nombreux prix et distinctions. Il est titulaire de la médaille d’argent du CNRS. Il crée deux start-ups en 1994 et 1998, il est directeur scientifique adjoint

de Rhône Poulenc puis de Rhodia entre 1997 et 2005. Il occupe entre 2005 et 2017 le poste de Directeur de la R&D et de l’Innovation du Groupe Saint-Gobain. Il est membre de l’Institut de France (Académie des Sciences) et de l’Académie des Technologies. Il a été professeur au Collège de France (chaire annuelle 2016-2017 « Innovation Technologique Liliane Bettencourt »). Il est Président d’Unitec, Président de la fondation La Main à la Pâte.

