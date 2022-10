Conférence Canapé Léonard De Vinci INSPE d’Orléans – Site bourgogne Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Conférence Canapé Léonard De Vinci INSPE d’Orléans – Site bourgogne, 8 novembre 2022, Orléans. Conférence Canapé Léonard De Vinci Mardi 8 novembre, 18h00 INSPE d’Orléans – Site bourgogne

entrée libre

Pourquoi Léonard de Vinci et ses écrits sont si célèbres INSPE d’Orléans – Site bourgogne 49 quai du roi, 45000 ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Pourquoi Léonard de Vinci n’est ni un découvreur, ni un inventeur, ni un innovateur ? Si Léonard de Vinci est un artiste hors du commun, les machines qu’il a imaginées ne sont pas fonctionnelles. Si on considère qu’une découverte fondamentale est une explication du fonctionnement du monde qui nous entoure, qu’une invention technique est un dispositif qui fonctionne et qu’une innovation technologique est une invention qui a trouvé son utilité (ou son marché), les machines décrites par Léonard de Vinci dans ces fameux Codex ne rentrent dans aucune de ces catégories. On examinera pourquoi il en est ainsi mais aussi on se posera la question de savoir ce qui a rendu ses dessins si célèbres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-08T18:00:00+01:00

2022-11-08T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu INSPE d'Orléans - Site bourgogne Adresse 49 quai du roi, 45000 ORLEANS Ville Orléans lieuville INSPE d'Orléans - Site bourgogne Orléans Departement Loiret

INSPE d'Orléans - Site bourgogne Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Conférence Canapé Léonard De Vinci INSPE d’Orléans – Site bourgogne 2022-11-08 was last modified: by Conférence Canapé Léonard De Vinci INSPE d’Orléans – Site bourgogne INSPE d'Orléans - Site bourgogne 8 novembre 2022 INSPE d'Orléans - Site bourgogne Orléans orléans

Orléans Loiret