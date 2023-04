Journée académique de l’innovation #JAILIM2023 Inspé de l’académie de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

Journée académique de l'innovation #JAILIM2023 Mercredi 5 avril, 08h30 Inspé de l'académie de Limoges Programme

– table ronde de présentation de la démarche NEFLE » Notre école, faisons-la ensemble « , dans le cadre du CNR, conseil national de la refondation

– forums projets innovants et partenaires

– table ronde sur la neuro pédagogie

– ateliers

– conférence d'Alicegomez sur les neuro mythes Inspé de l'académie de Limoges 209 boulevard de Vanteaux Limoges 87170 2023-04-05T08:30:00+02:00 – 2023-04-05T19:30:00+02:00

2023-04-05T08:30:00+02:00 – 2023-04-05T19:30:00+02:00

