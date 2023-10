Entre les vivants et les morts : donner voix aux acteurs pour déconstruire les stéréotypes Inspé Blois Blois, 7 octobre 2023, Blois.

Entre les vivants et les morts : donner voix aux acteurs pour déconstruire les stéréotypes Samedi 7 octobre, 09h45 Inspé Blois

Comment diversifier les pratiques et les contenus d’enseignement pour lutter contre le racisme et l’antisémitisme ? Par Les Vivants et ALARMER agissent de façon complémentaire dans les champs historique et civique. En engageant les élèves dans une démarche de compréhension de leur espace vécu et de mise en voix des archives, PLV est un dispositif mobilisable, entre autres, pour enquêter sur des populations victimes de préjugés. ALARMER entend combattre toutes formes d’hostilités identitaires en capitalisant les apports de la recherche en sciences sociales en interaction avec le monde scolaire.

Des enseignants et des chercheurs dialoguent autour de la fabrication des stéréotypes et de leur déconstruction. https://www.parlesvivants.org/ permet de créer des parcours sonores narrant dans l’espace proche des élèves la vie des populations juives avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Les élèves repèrent et identifient le lien semblables-dissemblables défait par l’antisémitisme. La table ronde souhaite interroger les interactions entre les savoirs en sciences humaines et les pratiques pédagogiques, qui s’alimentent mutuellement et permettent d’innover.

Inspé Blois 9 Avenue Paul Reneaulme – 41000 Blois

2023-10-07T09:45:00+02:00 – 2023-10-07T11:15:00+02:00

