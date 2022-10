INSOMNIE FESTIVAL La Bresse La Bresse Catégories d’évènement: La Bresse

INSOMNIE FESTIVAL

2A rue des Proyes Halle des congrès La Bresse Vosges

2022-10-22 20:30:00

2022-10-22 20:30:00 20:30:00 – 2022-10-22

Vosges La Bresse L’INSOMNIE FESTIVAL revient pour une 4ème édition. Plus de 7 DJ au rendez-vous, une scène inédite, des cadeaux, des effets spéciaux, un show laser, de la pyrotechnie de scène le tout dans une salle décorée aux couleurs d’un thème féerique : The Forest of the Insomniacs. contact@vizionprod.fr +33 6 85 68 99 67 Vizion Production

