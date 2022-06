Insolite Vivaldi Bussières, 15 septembre 2022, Bussières.

Insolite Vivaldi Bussières

2022-09-15 20:00:00 – 2022-09-15

Bussières 71960 Bussières

0 0 EUR Duo baroque

Cette rencontre entre la viole de gambe et l’accordéon, instruments très éloignés dans le temps, est pleine d’étonnements. Les deux complices explorent le répertoire ancien d’Italie avec passion.

Programme

Ortiz – Recercada Tercera

Palestrina – Ricercar in primo tuoni

Rognoni – Ancor che col partire Corelli – Sonate op. 5 n. 12 en ré

mineur La Follia

Vivaldi – Concerto n. 2 en sol

mineur op. 8 L’Estate

Marcello – Adagio du concerto pour hautbois en ré mineur (arrangé par Bach, BWV 974)

Vivaldi – Concerto n°4 en mi mineur op.8 L’Inverno

Les Inattendus

Marianne Muller, viole de gambe

Vincent Lhermet, accordéon

Du 14 au 18 septembre 2022, pour sa 4è édition, Musival multiplie les surprises musicales, avec notamment un duo baroque mariant accordéon et viole de gambe, ainsi qu’une performance de percussions dans les carrières de la Lie.

Le festival accueille également deux stars internationales : Maria Bayo, l’une des plus grandes sopranos d’Espagne, et le maître de l’improvisation Richard Galliano.

reservation@musival.com

Du 14 au 18 septembre 2022, pour sa 4è édition, Musival multiplie les surprises musicales, avec notamment un duo baroque mariant accordéon et viole de gambe, ainsi qu’une performance de percussions dans les carrières de la Lie.

Le festival accueille également deux stars internationales : Maria Bayo, l’une des plus grandes sopranos d’Espagne, et le maître de l’improvisation Richard Galliano.

Bussières

dernière mise à jour : 2022-04-19 par