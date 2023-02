INSOLITE – Un rhinocéros en Val de Sully! Saint-Benoît-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loiret

Loiret – par le service Culture et Patrimoine de la Communauté de Communes du Val de Sully –

– en partenariat avec le MOBE – Ré-ouvert en 2021, le Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) a mis en itinérance un rhinocéros grandeur nature. L’objectif de ce moulage? Interpeler les usagers sur la biodiversité et la culture scientifique. Pour la première fois, le rhinocéros prend ses quartiers hors de la métropole et s’installe au Belvédère. Une occasion rêvée pour un selfie unique, et pour découvrir que les rhinos sont sans doute à l’origine des licornes du Moyen-Age… – En accès libre dans le hall – belvedere@valdesully.fr +33 2 34 52 02 45 MOBE

