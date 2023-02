INSOLITE BUTTE-AUX-CAILLES VISITE GUIDÉE MÉTRO CORVISART PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

C'est l'autre butte, celle du sud de Paris. la Butte-aux-Cailles a su, avec le temps, préserver une âme rebelle, artistique et villageoise qui en fait incontestablement la petite soeur de Montmartre.Dans un parcours bucolique, découvrez l'histoire de la « Butte rive gauche », ses établissements insolites et sa créativité, notamment dans le domaine du street-art.INFORMATIONS PRATIQUES• Accès Métro Corvisart (Ligne 6)• Gratuit pour les moins de 5 ans.

12.0 EUR

