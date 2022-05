INSITU / Lire le monde, lire ma ville En ville, 1 juillet 2022, Bordeaux.

INSITU / Lire le monde, lire ma ville

du vendredi 1 juillet au dimanche 3 juillet à En ville

INSITU / Lire le monde, lire ma ville est un programme de lectures en public d’extraits de textes d’auteurs étrangers mis en voix par des comédiens dans des lieux insolites à Bordeaux et dans d’autres villes de la métropole bordelaise. Créé à Bordeaux en 2015, ce projet est une double invitation à « aiguiser » la curiosité et l’intérêt de publics diversifiés à une forme inédite et unique : la mise en résonance d’un texte avec un lieu. C’est placer la littérature, le livre et le texte hors de son contexte habituel. Le temps d’un week-end, ce marathon littéraire propose une quinzaine de lectures d’une durée de 20 mn maximum pour découvrir des lieux inédits. À chaque édition, l’association Lettres du monde confie la sélection des textes aux bibliothécaires des villes partenaires. Programme et plus d’infos : [https://www.lettresdumonde33.com/marathon-litteraire-insitu](https://www.lettresdumonde33.com/marathon-litteraire-insitu)

Gratuit sur inscription

INSITU / Lire le monde, lire ma ville est un programme de lectures publiques de textes d’auteurs étrangers dans des lieux insolites à Bordeaux et dans la métropole bordelaise

En ville … 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-01T10:00:00 2022-07-01T19:00:00;2022-07-02T10:00:00 2022-07-02T19:00:00;2022-07-03T10:00:00 2022-07-03T19:00:00