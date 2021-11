Insight! – 25 ans du Collectif PAN Caen, 22 décembre 2021, Caen.

Dans le cadre des célébrations de ses 25 ans, le collectif Pan propose un concert à l’artothèque de Caen.

Lyrisme dans l’écriture musicale, envolée de notes, transe rythmique : Insight jongle avec l’équilibre. Toujours en mouvement, en tension-détente !

L’harmonie devient un labyrinthe sonore dans lequel la magie des notes et de la mélodie offre au final toute liberté d’expression. Le duo s’amuse de standards de jazz venant de grands compositeurs tels Thelonious Monk, Charlie Parker ou encore John Coltrane, et propose un éventail de compositions originales très ample. Toujours au service du bonheur artistique, du plaisir de jouer et de partage, Insight vous accompagne dans votre propre voyage.

Patrick Martin – saxophone alto, flûte

Jean-Luc Mondélice – batterie, percussion, voix

