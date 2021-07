Aix-en-Provence La Scène Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Inside Trees La Scène Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Inside Trees La Scène, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Aix-en-Provence. Inside Trees

La Scène, le vendredi 16 juillet à 20:30

17 h : Ouverture des portes 20h30 :INSIDE TREES Inside Trees est un groupe de musique qui s’est formé en 2017 au milieu d’une nature libre entourée par les arbres…le nom coulait de source. Reprises pop-rock revisitées et compos, pour le plaisir de la musique et du partage. [https://www.facebook.com/insidetrees](https://www.facebook.com/insidetrees)

Entrée libre

♫♫♫ La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T20:30:00 2021-07-16T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu La Scène Adresse 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville La Scène Aix-en-Provence