Inside Out Maison du livre,de l'image et du son – Auditorium Villeurbanne

Inside Out

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Maison du livre, de l'image et du son – Auditorium

Retrouvez sur le parvis de la Maison du livre un camion photomaton qui vous permet de vous faire tirer le portrait ! Vous êtes ensuite chargé.e de coller ces photos d’1m35 sur 90cm, tirées en noir et blanc, sur les lieux mêmes de la Fête : au sol, sur les murs, ou du mobilier urbain dédié à cet effet ! Mais attention : comme la Fête du livre jeunesse de Villeurbanne ne fait rien comme tout le monde, cet Inside Out est un peu particulier. En lien avec le thème de notre 23ème édition, GRANDIR, nous demandons à tous les participants – enfants comme adultes – de venir avec un livre qui les a fait grandir (ou leur livre préféré)… cela permettra sans aucun doute de merveilleuses découvertes ! JR a reçu le TED Prize en mars 2011. Il lance la même année le projet Inside Out, un projet d’art participatif, qui invite à faire résonner les voix des habitants de la planète, en affichant leurs portraits dans la rue, permettant d’initier des conversations autour de sujets aussi variés que le féminisme, le racisme, le changement climatique ou encore l’éducation. Chaque action est documentée et partagée en ligne, permettant de créer des passerelles entre les différentes communautés. Dix ans plus tard, plus de 400 000 personnes issues de 138 pays ont déjà participé au projet ! Rejoignez-les ! Retrouvez sur le stand de la librairie Lettres à croquer l’ouvrage de JR “Quel âge as-tu” (Phaidon Jeunesse), dans lequel l’artiste explore le temps qui passe à travers les visages et récits de 100 personnes vivant dans le monde entier, depuis le bébé de 1 an jusqu’à la personne centenaire ! De 10h à 19h – Pour tous Le projet Inside Out de l’artiste JR s’invite à la Fête du livre jeunesse de Villeurbanne ! Maison du livre,de l’image et du son – Auditorium 247 cours Émile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T19:00:00;2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T19:00:00

