Inside Kubrick – Conférence Shining, Scorpène, 3 juillet 2022, .

Inside Kubrick – Conférence Shining, Scorpène

2022-07-03 15:00:00 – 2022-07-03 16:20:00

Cinéphiles, amateurs de fantastique et curieux en tout genre, Scorpène vous propose d’explorer les mystères qui jalonnent l’œuvre de Stanley Kubrick, un hors champ évolutif et fascinant !

Venez rencontrer cet énigmatique personnage lors de ses conférences « Inside Kubrick » un spectacle en six épisodes à voir dans sa totalité ou pour un seul épisode autour du film fantastique Shining de l’immense réalisateur américain.

DURÉE : 1h20 PUBLIC : Dès 12 ans

