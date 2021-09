Lille Centre social projet Lille, Nord Insertion au féminin Centre social projet Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Insertion au féminin Centre social projet, 19 octobre 2021, Lille. Insertion au féminin

Centre social projet, le mardi 19 octobre à 10:00

– Forum, Stands, Ateliers sur les thématiques : * Insertion professionnelle / Monde du travail * Déconstruction des stéréotypes / Articulation des temps de vie * Les métiers ont-ils un sexe ? Explorer les univers professionnels * Jeu des compétences Pour en savoir plus (inscritpion…) contacter la Fédération des Centres d’Insertions (FCI)

Inscription, gratuit

Semaine 3 : Emploi et entrepreneuriat au féminin Centre social projet 65 rue saint bernard lille Lille Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T10:00:00 2021-10-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Centre social projet Adresse 65 rue saint bernard lille Ville Lille lieuville Centre social projet Lille