Insert Coin. Flippers, bornes d’arcade et jeux à pièces, l’expo à découvrir à la Monnaie de Paris Monnaie de Paris Paris, vendredi 1 mars 2024.

Insert Coin. Flippers, bornes d'arcade et jeux à pièces, l'expo à découvrir à la Monnaie de Paris

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

De 0 à 12 euros.

L’exposition évoque l’histoire des machines de jeu à pièces de monnaie, dont l’âge d’or en France s’étire de la fin des années 1960 à la fin des années 1990.

Cette période voit l’essor des baby-foot, flippers, juke-box, bornes de jeux vidéo et autres jeux électromécaniques qui vont favoriser une culture des cafés et des salles d’arcade. L’expérience de visite contextuelle et interactive est structurée par un parcours chronologique présentant les machines incontournables de ces périodes dans des décors évocateurs des cafés et salles d’arcade des années 1960, 1970, 1980 et 1990. L’exposition interroge également la valeur et l’usage de l’argent, en mettant tout particulièrement l’accent sur l’argent de poche à travers le regard des utilisateurs des machines, principalement les adolescents.

Au-delà des histoires qu’elle raconte, l’exposition met le visiteur en situation de redécouvrir physiquement l’expérience de l’utilisation de la pièce de monnaie pour faire fonctionner un jeu. La Monnaie de Paris édite à cet effet, dans son usine de Pessac, une série de pièces de jeu ou jetons spécifiques, non monétaires, que les visiteurs recevront en début de parcours afin de pouvoir activer les machines d’époque, authentiques et jouables, dans les conditions matérielles d’origine.

Prêts ? Insert Coin* et… à vous de jouer !

*Insérez une pièce

Le billet d’entrée donne accès au musée, aux salles d’exposition et inclut des pièces de jeu :

– Tarif plein (incluant 20 pièces de jeu) : 12 euros

– Tarif réduit* (incluant 20 pièces de jeu) : 6 euros

– Gratuité* (incluant uniquement 2 pièces de jeu)

* – 26 ans, min. sociaux, demandeur d’emploi, enseignant, pass éducation, guide conférencier, partenaire

Détail des gratuités

Monnaie de Paris 11, quai de Conti 75006

Contact : https://www.monnaiedeparis.fr/fr/exposition-insert-coin

© Victor Point:H&K MdP expo Insert coin