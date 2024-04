« INSECTICIDE, COMMENT L’AGROCHIMIE A TUÉ LES INSECTES » CINÉMAM DOC Béziers, samedi 25 mai 2024.

« INSECTICIDE, COMMENT L’AGROCHIMIE A TUÉ LES INSECTES » CINÉMAM DOC Béziers Hérault

Entre Microcosmos et le cauchemar de Darwin, le film et ses images d’insectes dessinent une ode à la splendeur du vivant menacé tout en dénonçant l’utilisation massive des néonicotinoïdes, des insecticides dits « systématiques » qui se diffusent dans chaque cellule de la plante. Découvrez l’évolution de la faune depuis l’apparition de ces insecticides !

Entre Microcosmos et le cauchemar de Darwin, le film et ses images d’insectes dessinent une ode à la splendeur du vivant menacé tout en dénonçant l’utilisation massive des néonicotinoïdes, des insecticides dits « systématiques » qui se diffusent dans chaque cellule de la plante. Découvrez l’évolution de la faune depuis l’apparition de ces insecticides ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 15:00:00

fin : 2024-05-25

Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie mediatheque@beziers-mediterranee.fr

L’événement « INSECTICIDE, COMMENT L’AGROCHIMIE A TUÉ LES INSECTES » CINÉMAM DOC Béziers a été mis à jour le 2024-03-29 par OT BEZIERS MEDITERRANEE