Insectes, quelles drôles de bêtes ! Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvetot

Insectes, quelles drôles de bêtes ! Yvetot, 4 juin 2022, Yvetot. Insectes, quelles drôles de bêtes ! Rue des Zigs Zags Manoir du Fay Yvetot

2022-06-04 – 2022-06-04 Rue des Zigs Zags Manoir du Fay

Yvetot Seine-Maritime Avez-vous déjà pris le temps d’observer les insectes ? Munis de petites boites et de filets à papillons, vous partirez à la pêche aux insectes dans le parc du manoir du Fay. Accompagnés par Quentin GANTIER, animateur ornithologue à la Ligue de Protection des oiseaux de Normandie, qui vous guidera pour découvrir les noms et l’utilité de ces petites bêtes précieuses. Avez-vous déjà pris le temps d’observer les insectes ? Munis de petites boites et de filets à papillons, vous partirez à la pêche aux insectes dans le parc du manoir du Fay. Accompagnés par Quentin GANTIER, animateur ornithologue à la Ligue de… Avez-vous déjà pris le temps d’observer les insectes ? Munis de petites boites et de filets à papillons, vous partirez à la pêche aux insectes dans le parc du manoir du Fay. Accompagnés par Quentin GANTIER, animateur ornithologue à la Ligue de Protection des oiseaux de Normandie, qui vous guidera pour découvrir les noms et l’utilité de ces petites bêtes précieuses. Rue des Zigs Zags Manoir du Fay Yvetot

dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Yvetot Autres Lieu Yvetot Adresse Rue des Zigs Zags Manoir du Fay Ville Yvetot lieuville Rue des Zigs Zags Manoir du Fay Yvetot Departement Seine-Maritime

Yvetot Yvetot Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yvetot/

Insectes, quelles drôles de bêtes ! Yvetot 2022-06-04 was last modified: by Insectes, quelles drôles de bêtes ! Yvetot Yvetot 4 juin 2022 seine-maritime Yvetot

Yvetot Seine-Maritime