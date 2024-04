Insectes nocturnes et ciel étoilé Loches, vendredi 2 août 2024.

Insectes nocturnes et ciel étoilé Loches Indre-et-Loire

Instant de transition, le crépuscule est idéal pour l’endormissement des animaux diurnes et pour observer le réveil des insectes nocturnes. Ensemble, nous installerons du matériel pour faciliter l’observation des petites bêtes de la nuit et profiter des étoiles…

Sciences participatives.

Sciences participatives. 2.52.5 2.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02 20:15:00

fin : 2024-08-02 22:45:00

Allée du Maquis Césario

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

