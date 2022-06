Insectes et outils de capture

2022-07-20 14:30:00 – 2022-07-20 16:00:00 EUR 11 11 Découvrez les insectes et construisez votre propre « aspirateur à insectes » et partez chasser les petites bêtes au milieu des champs !

Découverte, atelier manuel, kit jardinier, goûter de la ferme.

