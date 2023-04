Insectes et compagnie

2023-07-12 – 2023-07-12 . Jouez au détective ! Partagez la vie des insectes et autres petites bêtes de l’estuaire.

Tout public (dès 6 ans).

(2km/2h) – Niveau 1

