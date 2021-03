Sallenelles Sallenelles Calvados, Sallenelles Insectes et compagnie Sallenelles Catégories d’évènement: Calvados

Sallenelles

Insectes et compagnie, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Sallenelles. Insectes et compagnie 2021-07-21 10:30:00 – 2021-07-21 12:30:00

Sallenelles Calvados Sallenelles Jouez au détective ! Partagez la vie des insectes et autres petites bêtes de l’estuaire.

(2km/2h) – Niveau 1 mne@cpievdo.fr +33 2 31 78 71 06 https://www.cpievdo.fr/maison-de-la-nature Jouez au détective ! Partagez la vie des insectes et autres petites bêtes de l’estuaire.

