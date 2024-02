Insectes et compagnie Saint-Georges-de-Rouelley, mardi 30 juillet 2024.

Insectes et compagnie Saint-Georges-de-Rouelley Manche

A l’aide d’un filet à papillons, d’une loupe et d’une boîte d’observation vous partirez à la découverte des insectes de la Fosse Arthour. Papillons, libellules, criquets et scarabées n’auront plus de secrets pour vous! C’est parti pour un voyage dans le monde des petites bêtes!

A l’aide d’un filet à papillons, d’une loupe et d’une boîte d’observation vous partirez à la découverte des insectes de la Fosse Arthour. Papillons, libellules, criquets et scarabées n’auront plus de secrets pour vous! C’est parti pour un voyage dans le monde des petites bêtes! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-30 14:00:00

fin : 2024-07-30 16:00:00

Parking de la Fosse Arthour

Saint-Georges-de-Rouelley 50720 Manche Normandie espacedecouverte@parc-normandie-maine.fr

L’événement Insectes et compagnie Saint-Georges-de-Rouelley a été mis à jour le 2024-02-19 par PARC NATUREL REGIONAL NORMANDIE MAINE