Insectes et arthropodes : curiosité, phobies, dérision Château de Fontainebleau – Salle des colonnes, 5 juin 2022, Fontainebleau.

Insectes et arthropodes : curiosité, phobies, dérision

Château de Fontainebleau – Salle des colonnes, le dimanche 5 juin à 14:00

Plus anciens et plus nombreux que tout être vivant sur la terre, les insectes sont pourtant moins souvent représentés que les autres animaux. Cela tient d’une part à la complexité et à l’étrangeté de leur apparence ou de leurs mœurs, et d’autre part à l’ambivalence des valeurs qui leur sont attachées. Entre fascination et répulsion, entre approche scientifique et imaginaire, les images qu’ils suscitent se caractérisent par la précision anatomique, comme par les procédés de l’hybridation et de la métamorphose. Elles révèlent le rapport des humains à cette nature à la fois étrange et familière.

Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T15:30:00