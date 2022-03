Insectes et araignées Zone de stationnement,le long de la D124),avant Moisson (en provenance de Mousseaux) Moisson Catégories d’évènement: Moisson

Yvelines

Zone de stationnement, le long de la D124), avant Moisson (en provenance de Mousseaux), le dimanche 10 avril à 14:00

Mais qui sont les insectes ? Ceux qui piquent ou ceux qui grattent ? Et les araignées alors ? Et les frelons ? Un antidote aux idées reçues, en toute tranquillité et zenitude ! Les fesses dans l’herbe, avant ou après la visite de la forêt de Rosny et ses pelouses calcaires, nous prendrons le temps d’échanger sur ces questions. Dès l’âge de 9 ans. Une petite causerie pleine de questions/réponses sur les insectes et araignées Zone de stationnement,le long de la D124),avant Moisson (en provenance de Mousseaux) Route de la Ballonnière 78840 Moisson Moisson Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-10T14:00:00 2022-04-10T16:00:00

