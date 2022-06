Insectes et araignées, ou le peuple de l’herbe Chorges Chorges Catégories d’évènement: Chorges

Hautes-Alpes

Insectes et araignées, ou le peuple de l'herbe

21, Route du Fein, Place François 1er Médiathèque de Chorges Chorges Hautes-Alpes

21, Route du Fein, Place François 1er Médiathèque de Chorges Chorges Hautes-Alpes Médiathèque de Chorges 21, Route du Fein, Place François 1er

2022-08-02 – 2022-09-30

Médiathèque de Chorges 21, Route du Fein, Place François 1er

Chorges

Photographies de Christian Mérentier.

Vernissage le 5 août à 18h en présence du photographe.

