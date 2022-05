Insectes et arachnides Carré à la Farine Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Insectes et arachnides Carré à la Farine, 12 mai 2022, Versailles. Insectes et arachnides

du jeudi 12 mai au vendredi 20 mai à Carré à la Farine

La Circonscription de l’Éducation Nationale de Versailles a proposé aux écoles de la ville un projet en Arts plastiques intitulé « Insectes et arachnides » pour explorer le monde qui les entoure et la diversité des espèces. Du microcosme au macrocosme, du dessin au volume, les élèves de la Petite section au CM2 jouent de l’illusion et de l’étonnement, éveillent les sens et les perturbent.

Entrée libre

De la petite section au CM2, les écoles de Versailles exposent leur production sur le projet d’arts plastiques “insectes et arachnides”. Carré à la Farine 70bis rue de la paroisse 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T09:00:00 2022-05-12T12:30:00;2022-05-12T13:30:00 2022-05-12T17:30:00;2022-05-13T09:00:00 2022-05-13T12:30:00;2022-05-13T13:30:00 2022-05-13T17:30:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T17:00:00;2022-05-16T09:00:00 2022-05-16T12:30:00;2022-05-16T13:30:00 2022-05-16T17:30:00;2022-05-17T09:00:00 2022-05-17T12:30:00;2022-05-17T13:30:00 2022-05-17T17:30:00;2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T17:00:00;2022-05-19T09:00:00 2022-05-19T12:30:00;2022-05-19T13:30:00 2022-05-19T17:30:00;2022-05-20T13:30:00 2022-05-20T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Carré à la Farine Adresse 70bis rue de la paroisse 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Carré à la Farine Versailles Departement Yvelines

Carré à la Farine Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Insectes et arachnides Carré à la Farine 2022-05-12 was last modified: by Insectes et arachnides Carré à la Farine Carré à la Farine 12 mai 2022 Carré à la farine Versailles Versailles

Versailles Yvelines