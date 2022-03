Insectes en majest� Les Martres-de-Veyre Les Martres-de-Veyre Catégorie d’évènement: Les Martres-de-Veyre

Insectes en majest� Les Martres-de-Veyre, 26 mars 2022, Les Martres-de-Veyre. Insectes en majesté Rue des Forts Maison du Patrimoine, quartier des Forts, à proximité de l’église Les Martres-de-Veyre

2022-03-26 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-16 19:00:00 19:00:00 Rue des Forts Maison du Patrimoine, quartier des Forts, à proximité de l’église

Les Martres-de-Veyre Puy-de-Dôme Les Martres-de-Veyre Le Comité Culturel vous propose une exposition intitulée « Insectes en majesté » à la Maison du Patrimoine. Cette exposition réunit 7 artistes qui ont travaillés sur le thème des insectes, chacun avec son propre génie. L’entrée est gratuite. legoffsamuel@orange.fr +33 6 51 02 32 07 Rue des Forts Maison du Patrimoine, quartier des Forts, à proximité de l’église Les Martres-de-Veyre

dernière mise à jour : 2022-03-21 par Mond’Arverne Tourisme

Détails Catégorie d’évènement: Les Martres-de-Veyre Autres Lieu Les Martres-de-Veyre Adresse Rue des Forts Maison du Patrimoine, quartier des Forts, � proximit� de l'�glise Ville Les Martres-de-Veyre lieuville Rue des Forts Maison du Patrimoine, quartier des Forts, � proximit� de l'�glise Les Martres-de-Veyre Departement Puy-de-Dôme

Les Martres-de-Veyre Les Martres-de-Veyre Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-martres-de-veyre/

Insectes en majest� Les Martres-de-Veyre 2022-03-26 was last modified: by Insectes en majest� Les Martres-de-Veyre Les Martres-de-Veyre 26 mars 2022 Les Martres-de-Veyre

Les Martres-de-Veyre Puy-de-Dôme