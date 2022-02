Insectes Centre de détention

Les principales caractéristiques des insectes sont évoquées, ainsi que l’histoire de ce groupe d’animaux qui compte actuellement plus d’un million d’espèces sur Terre. Cette exposition permet aux visiteurs de découvrir quelques facettes de ce monde étrange et fascinant : la vie en société, les insectes jardiniers, le camouflage. Les insectes servent déjà de nourriture à plus de deux milliards d’êtres humains sur la planète. Pourraient-il en nourrir plus demain ? **Titres des panneaux :** – 1- qu’est-ce qu’un insecte ? – 2- Tout un monde d’insectes – 3- De l’oeuf à l’adulte – 4- Des champions toutes catégories – 5- Insectes ou pas insectes ? – 6- Vivre en société chez les hyménoptères – 7- Vivre en société chez les abeilles – 8- vivre en société chez les fourmis – 9- Les insectes jardiniers – 10- Accueillir les insectes dans son jardin – 11- Manger des insectes – 12 – L’entomoculture industrielle – 13- Changer d’échelle – 14- Les insectes déguisés – 15- Où sont les phasmes ? Les principales caractéristiques des insectes son Centre de détention route d’Eyburie

