Insectes à vue Le Girouard,Vendée Le Girouard Catégories d’évènement: Le Girouard

Vendée

Insectes à vue Le Girouard,Vendée, 24 mai 2022, Le Girouard. Insectes à vue

Le Girouard, Vendée, le mardi 24 mai à 17:00

Pour tous ceux qui veulent s’émerveiller et partager des moments passionnants d’observations et découvertes. Les papillons, scarabées, criquets et autres insectes vous attendent.

Sur réservation, 6€ par adultes et 3,50€ par enfants

ADEV – Pays de la Loire Grandeur Nature Le Girouard,Vendée Le girouard Le Girouard Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-24T17:00:00 2022-05-24T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Girouard, Vendée Autres Lieu Le Girouard,Vendée Adresse Le girouard Ville Le Girouard lieuville Le Girouard,Vendée Le Girouard Departement Vendée

Le Girouard,Vendée Le Girouard Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-girouard/

Insectes à vue Le Girouard,Vendée 2022-05-24 was last modified: by Insectes à vue Le Girouard,Vendée Le Girouard,Vendée 24 mai 2022 Le Girouard Vendée Le Girouard

Le Girouard Vendée