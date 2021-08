Inscrivez-vous pour participer aux ateliers de Rezé Château, 11 septembre 2021, .

2021-09-11

Horaire : 00:00

Gratuit : non

En 2021, le projet urbain de Rezé Château franchit un nouveau cap : l’approfondissement des propositions pour les futurs espaces publics, l’habitat, les mobilités, la nature dans le quartier, avant validation par les élu.es. Pour enrichir la réflexion, la parole est aux habitant.es et usager.es ! 3 rendez-vous pour participer et échanger avec l’équipe Les séances sont ouvertes à tous. Les personnes sont encouragées à participer aux trois temps. La balade urbaine – le 11 septembre – de 9h30 à 12h La déambulation dans le quartier, avec l’équipe de maîtrise d’œuvre, permet de découvrir le projet sur site. L’objectif est aussi de partager les usages actuels des espaces traversés, des points positifs et problématiques rencontrées par les habitants et usagers, de poser de premières questions à approfondir lors des ateliers : quelles activités sur les différents espaces publics, quelle évolution des mobilités, quelles ambiances et quels moyens d’accroître la présence du végétal, etc. L’atelier 1 – « La quartier du Château demain » – de 18h30 à 21h La séance permet d’approfondir les sujets évoqués lors de la balade, afin de venir nourrir l’esquisse présentée par l’équipe de maîtrise d’œuvre. L’atelier 2 – « Préparer les suites » – de 18h30 à 21h La séance a pour objectif de revenir sur les remarques formulées : l’équipe de maîtrise d’œuvre présente ce qui peut être intégré, ce qui demande réflexion ou arbitrage : le groupe citoyen se met d’accord sur les points positifs du projet et les sujets restant en questionnement ;les participants sont invités à imaginer les actions citoyennes pouvant être mises en place à plus court terme.Cette séance doit permettre aux participants de se mettre d’accord en vue de la synthèse collective, l’Avis citoyen, remis aux élus.