Inscrivez-vous pour des cours en ligne EDUC ! Evénement en ligne, 10 avril 2022, Rennes.

Inscrivez-vous pour des cours en ligne EDUC !

le dimanche 10 avril à Evénement en ligne

Inscrivez-vous aux cours en ligne proposés par l’Université de Cagliari : * Culture and Society of Arab contemporary countries – 2 ECTS * History of medieval art – 2 ECTS * Marketing and Corporate Communication – 2 ECTS * The Future of Europe – 4 ECTS * International Environmental Law & Policy – 4 ECTS * Law and Religion in Europe – 4 ECTS **Date limite : 10 avril**

GRATUIT

Pratiquez votre anglais et gagnez des crédits

Evénement en ligne Rennes Rennes Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-10T09:00:00 2022-04-10T15:00:00;2022-04-10T15:00:00 2022-04-10T23:59:00