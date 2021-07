Paris Musée Curie Paris Inscrivez-vous à une visite guidée sur l’histoire de l’Institut du radium de Marie Curie Musée Curie Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Une visite commentée en extérieur sur l’histoire de l’ancien laboratoire de recherche en physique chimie de l’Institut du radium dont la première directrice fut Marie Curie, et aussi de son jardin…** Saviez-vous que le [Musée Curie](https://musee.curie.fr) occupe aujourd’hui le rez-de-chaussée du pavillon Curie de l’ancien Institut du radium ? Un institut de recherche qui abritait autrefois le laboratoire de physique et de chimie dirigé par Marie Curie de 1915 à 1934 ? Partez à la découverte des bâtiments, du bureau et du laboratoire de chimie personnel de Marie Curie, et du jardin qu’elle a créé entre les deux pavillons de l’Institut du radum… **1ère visite : 11h ; dernière visite : 17h, pensez à** [**réserver**](https://musee.curie.fr/visiter/au-programme/agenda-et-reservations) **votre place pour suivre cette visite guidée (durée : 50 min)**

Sur inscription obligatoire, limitée à 10 personnes, venir avec son masque

