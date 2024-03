Inscrivez-vous à la Journée De l’Art Amateur ! Maubourguet, lundi 18 mars 2024.

Vous êtes artiste peintre, sculpteur ou dessinateur, amateur , débutant où confirmé de Maubourguet et Val d’Adour ?

Venez peindre, sculpter, dessiner … et exposer

En plein air en toute convivialité le dimanche 5 mai de 10h à 18h.

Création libre et participation gratuite !

Pourquoi ?

– Pour sortir de vos ateliers « Osez vous montrer! »

– Pour favoriser les rencontres, partages et échanges entre voisins

– Pour exposer vos œuvres

Si vous souhaitez exposer et créer vos œuvres le 5 mai, alors inscrivez vous avant le 20 avril !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-18

fin : 2024-04-20

MAUBOURGUET

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie

