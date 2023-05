Inscrivez-vous à la Grande Dictée des Champs-Élysées ! Champs Élysée, 4 juin 2023, Paris.

Le dimanche 04 juin 2023

de à

.Tout public. gratuit

Dimanche 4 juin, la plus belle avenue du monde sera le terrain de la plus grande dictée qu’on puisse imaginer. À vos stylos !

À événement unique, décor unique.

Tableau noir et salles de classe seront installés sur les pavés de la plus belle avenue du monde, connue pour ses arrivées du Tour de France, ses défilés et ses

célèbres illuminations. Profitant de la piétonnisation mensuelle des Champs-Élysées, nos élèves d’un jour s’installeront confortablement sur les chaises d’une école éphémère à ciel ouvert.

À un incroyable

après-midi, il faut aussi une audience exceptionnelle. « La Grande Dictée des

Champs » ne visera rien de moins qu’un record mondial. Seront réunis,

dans une ambiance naturellement plus festive que scolaire, Parisiens, visiteurs et touristes, pour constituer le plus grand nombre de participants

jamais rassemblés dans une telle épreuve. Près de 1700 participants pourront relever un défi personnel ou collectif avec, en ligne de mire, un des

plus prestigieux monuments de la capitale : l’Arc de Triomphe.

Qui dit dictée dit maître d’école. Jules Ferry étant absent, Rachid Santaki, ardent

défenseur de cet exercice orthographique bien connu des écoles primaires

de la République, en sera le maître de cérémonie. En blouse grise ? C’est à

voir…

Petits ou grands, en individuel, en famille, en couple ou

entre amis, vous disposerez de trois occasions pour tenter votre chance afin de

défier (pas trop…) les règles du vocabulaire et les usages de la grammaire. Il

vous sera, en effet, proposé au cours de cet après-midi à la fois ludique et

studieux, une dictée principale et deux autres thématiques.

Toutes les

informations sur le choix des textes seront dévoilées quelques jours avant

l’événement.

Quitte à décevoir les petits malins, ChatGPT et autres logiciels

seront évidemment proscrits. En revanche, on peut d’ores et déjà reprendre

l’entraînement traditionnel d’une rentrée de CM2, « Un ciel tourmenté de gros

nuages gris limitait l’horizon aux collines prochaines… », saluer Louis Pergaud

et réviser « La Guerre des boutons ».

Comment participer ?

Une plateforme d’inscriptions est disponible dès à présent :

https://www.paris.fr/lagrandedicteedeschamps

Les dictées sont entièrement gratuites et ouvertes à tous sans aucune limite d’âge pour les adultes (pour les enfants à partir de 10 ans à condition d’être accompagnés d’un adulte). L’accueil des participants se fera sur la base d’inscriptions ci-dessous et soumises à 3 tirages au sort : les 18, 25 et 31 mai 2023.

L’accueil des participants se fera sur la base

d’inscriptions préalables ouvertes à partir de ce 10 mai sur ce site. Seul, à deux, à trois ou jusqu’à quatre personnes (d’une même famille ou par groupe d’amis), la

sélection des heureux élèves se fera à partir du fichier des inscrits par

tirage au sort. Certaines places seront réservées à des associations ou à des

écoles.

Les règles du jeu de la dictée

« La Grande Dictée des Champs » se compose d’une dictée

principale et deux dictées thématiques. Chacune d’entre elles dure entre 20 et

25 minutes. Équipé de stylos BIC 4 couleurs, le texte est lu trois fois aux

participants : 1. Une première lecture d’appropriation par une personnalité

publique 2. Une lecture plus lente pour l’écriture 3. Une dernière lecture de

vérification. La première correction est individuelle grâce à une lecture et une

diffusion du texte sur l’écran géant. Seules les copies ayant moins de quatre fautes

sont ensuite récupérées pour être recorrigées par un jury indépendant d’une

trentaine d’enseignants Acadomia.

Champs Élysée Avenue des Champs Élysée 75007 Paris

