**Retrouvez-nous au Gymnase de La Vanoise, à Olivet :** ——————————————————- ### **- le mercredi 08 septembre de 18h30 à 20h00** ### **- le samedi 11 septembre de 8h30 à 10h30.** Munissez-vous votre dossier COMPLET pour vos INSCRIPTIONS ! (vous pourrez les éditer et les remplir, en recherchant **depuis le site d’Olivet tir à l’arc, l’onglet “Inscriptions et Renouvellements”**, vous y trouverez les modalités de fonctionnement, groupes, tarifs, horaires…) : ### **La Rentrée aura lieu durant la semaine 37, selon les groupes.** ### **VENEZ NOMBREUX, A TRES VITE SUR NOS PAS DE TIRS .** ### **L’EQUIPE D’OLIVET TIR A L’ARC.**

Entrée libre (sous conditions sanitaires en vigueur.)

Venez nous rejoindre sur les pas de Tir à l’Arc, à Olivet ! Gymnase de La Vanoise 1111 rue du Général de Gaulle 45160 Olivet Olivet Loiret

