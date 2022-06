Inscriptions pour les nouveaux élèves à l’Ecole de Musique du Kochersberg

Inscriptions pour les nouveaux élèves à l’Ecole de Musique du Kochersberg, 2 septembre 2022, . Inscriptions pour les nouveaux élèves à l’Ecole de Musique du Kochersberg

2022-09-02 – 2022-09-02 La rentrée signifie aussi reprise musicale ! 2 jours sont prévus pour inscrire les nouveaux élèves à l’Ecole de Musique du Kochersberg. La rentrée signifie aussi reprise musicale ! 2 jours sont prévus pour inscrire les nouveaux élèves à l’Ecole de Musique du Kochersberg. dernière mise à jour : 2022-05-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville