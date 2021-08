Inscriptions ouvertes pour la session pratique MSCA Doctoral Networks ! Université Paris-Saclay – Bâtiment 300,Campus d’Orsay, 12 octobre 2021, Orsay.

Université Paris-Saclay – Bâtiment 300, Campus d’Orsay, le mardi 12 octobre à 09:30

**L’Université Paris-Saclay organisera mardi 12 octobre 2021 une session d’entretiens individuels dédiée aux porteurs de projets Doctoral Networks du programme Horizon Europe.** Pour rappel, le programme MSCA (actions Marie Curie) Doctoral Networks a pour objet de renforcer l’excellence et de structurer la formation initiale et doctorale des chercheurs en début de carrière. **Cette session pratique s’adresse aux porteurs de projets Doctoral Networks en coordination qui ont déjà avancé dans la réflexion ou la rédaction de leur proposition et qui souhaitent déposer un dossier de candidature lors de l’appel qui se clôturera le 16 novembre 2021.** Ces entretiens individuels permettent aux candidats des établissements membres de l’Université Paris-Saclay de bénéficier des conseils du Point de Contact National Marie Sklodowska-Curie, d’un expert évalateur auprès de la Commission Européenne, et de spécialistes de ce programme européen. Celui-ci est très concurrentiel et ces entretiens donnent l’opportunité aux candidats d’obtenir des réponses précises leur permettant de finaliser la rédaction de leur projet. Les candidats seront informés des modalités liées à ces entretiens par mail, à la suite de leur inscription en ligne (horaires de passages etc.). La participation à cette session est en effet gratuite, mais l’inscription est obligatoire et sous réserve des places disponibles. **Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 septembre 2021.** Pour plus d’informations concernant cette session, nous vous invitons à nous contacter à [[projets.europe@universite-paris-saclay.fr](mailto:projets.europe@universite-paris-saclay.fr)](mailto:projets.europe@universite-paris-saclay.fr).

Université Paris-Saclay – Bâtiment 300,Campus d’Orsay 300 rue du château – Orsay Orsay Essonne



