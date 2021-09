Domarin Domarin Domarin, Isère Inscriptions – Journées Tests / Découverte du Tennis Domarin Domarin Catégories d’évènement: Domarin

Isère

Inscriptions – Journées Tests / Découverte du Tennis Domarin, 8 septembre 2021, Domarin. Inscriptions – Journées Tests / Découverte du Tennis 2021-09-08 – 2021-09-08 Complexe Sportif de DOMARIN 16 Avenue des Noyers

Domarin Isère Domarin Le Tennis Club de DOMARIN ouvre ses portes le 08/09/2021 et 11/09/2021 afin de vous faire découvrir notre Tennis. tcdomarin@hotmail.com +33 7 76 79 62 29 dernière mise à jour : 2021-08-31 par Office de Tourisme CAPI – Porte de l’Isère

Détails Catégories d’évènement: Domarin, Isère Autres Lieu Domarin Adresse Complexe Sportif de DOMARIN 16 Avenue des Noyers Ville Domarin lieuville 45.58831#5.24302