Artistes en herbe ou confirmés peuvent exprimer leur talent avec l’Ecole d’Arts Plastiques de Vitré Communauté sur 11 communes du territoire.

– Samedi 4 septembre à Châteaubourg: 9h-12h au forum des associations situé au complexe sportif du Prieuré.

Lieux des cours

Vitré : Dessin, peinture, sculpture, perfectionnement, DAO. Pour enfants, jeunes et adultes.

Argentré-du-Plessis, Châteaubourg : Dessin, peinture pour enfants, jeunes et adultes. Sculpture pour enfants.

Bais, Châtillon-en-Vendelais, Domagné, Domalain, Erbrée, Etrelles, Val d’Izé : Dessin et peinture pour enfants.

Moulins : Dessin et peinture pour jeunes et adultes.

+33 2 99 74 68 62

